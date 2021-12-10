В Омской области разрешили деловые мероприятия до 100 человек

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области разрешили до 26 декабря проводить деловые мероприятия до ста человек при условии наличия документов о вакцинации и позволили пенсионерам, которые переболели коронавирусом менее года назад, не соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщается в постановлении губернатора Омской области Александра Буркова, опубликованном на сайте регионального правительства.

"Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на проведение деловых мероприятий с численностью участников не более 100 человек", - говорится в постановлении.

В документе отмечается, что все участники должны предоставить QR-код или оригинал медицинского документа, подтверждающего вакцинацию или факт заболевания в течение года коронавирусом. Пропуском может послужить также документ с отрицательным результатом ПЦР-исследования, срок действия которого составляет 48 часов. Разрешение на проведение деловых мероприятий действует до 26 декабря 2021 года.

Власти также разрешили не соблюдать режим самоизоляции лицам старше 60 лет, которые перенесли заболеванием коронавирусом менее года назад. Ранее этот срок составлял шесть месяцев. Срок действия ПЦР тестов снижен в Омской области с 3 до 2 суток.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за сутки выявлено 571 случай заражения. Всего с начала пандемии заразились 120 331 человек, из которых 97 596 выздоровелb и 2 935 умерли. Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании приняли участие 959 760 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 713 597 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.

Омские власти ввели с 30 октября QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 4 ноября QR-коды были введены при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 1 декабря - для сотрудников региональных и муниципальных властей при посещении органов власти.