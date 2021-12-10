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Поликлиники в Екатеринбурге приостановили прием здоровых детей из-за роста больных ОРВИ

В детских больницах города увеличили число специалистов, оказывающих неотложную помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Детские медучреждения Екатеринбурга временно приостановили прием здоровых детей в поликлиниках из-за роста заболевавших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области в пятницу.

"Детские медучреждения Екатеринбурга принимают решение о переводе поликлиник в особый режим работы. <…> В целях предупреждения распространения острых респираторно-вирусных заболеваний временно отменены приемы здоровых детей в условиях поликлиники", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для эффективного оказания медицинской помощи заболевшим детям, в детских больницах города увеличили число специалистов, задействованных в оказании неотложной помощи. При этом патронажи к новорожденным и детям раннего возраста будут осуществляться на дому.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало превышение эпидпорога по ОРВИ в Свердловской области на 60,9%. При этом в Екатеринбурге превышение уровня эпидпорога по совокупному населению зафиксировано на 91,6%.

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