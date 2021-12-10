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Пандемия COVID-19

Общепит Калининградской области в новогоднюю ночь сможет работать на три часа дольше

Кафе и рестораны региона закроются в 02:00 1 января

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Заведениям общепита в Калининградской области в новогоднюю ночь продлили разрешенное время работы на три часа - до 02:00 1 января.

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"На 1 января 2022 года изменен режим работы точек общепита - ограничения будут действовать с 02:00 до 06:00", - говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте областного правительства.

Сейчас заведения общепита Калининградской области могут работать до 23:00. Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков уточнил ТАСС, что общепиту разрешено работать на три часа дольше обычного "только в новогоднюю ночь, чтобы дать возможность людям отметить праздник".

Статистика последних дней показывает тенденцию снижения регистрируемых случаев коронавирусной инфекции в регионе. За последние сутки в Калининградской области выявлено 208 новых случаев ковида, 475 человек выздоровели и пять умерли.

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РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19
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