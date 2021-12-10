В Чечне открыли новую кислородную станцию на случай ухудшения эпидемиологической ситуации

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Новую кислородную станцию производительностью 1 тыс. литров в минуту установили в ковид-центре на базе республиканского госпиталя ветеранов войн (РКГВВ им. М. Т. Индербиева) в Грозном, сообщил в пятницу министр здравоохранения региона Идрис Байсултанов.

Всего с начала пандемии в Чечне построено 19 станций на базе 11 медицинских учреждений.

"Решение о строительстве новой станции было принято с целью создания кислородного резерва на случай ухудшения эпидемиологической ситуации и роста числа больных. В настоящее время потребление кислорода в ковид-центре на базе РКГВВ им. М. Т. Индербиева достигает 3 тыс. литров в минуту", - сказал Байсултанов.

Он отметил, что в стационаре создан резервный запас жидкого кислорода, общий объем которого - 31 тонна. Новую станцию построили по поручению главы региона Рамзана Кадырова в ускоренном режиме за 2 месяца.

По последним данным, в Чеченской Республике выявили 29 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 27 400 человек, 867 умерли. Всего в регионе сделано 1 689 816 тестов.