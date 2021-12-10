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Свыше 65 млн рублей направят на расчистку притока реки Дон в Липецкой области в 2022 году

Регион в будущем году станет одним из лидеров в Центральном федеральном округе по финансированию в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов".

ЛИПЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 65 млн рублей направят в Липецкой области на расчистку одного из притоков Дона - реки Сосна. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя участие местных экологов в совещании, посвященном вопросам оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон.

"Федеральное финансирование в размере 65 млн рублей позволит в 2022 году начать расчистку одного из его притоков - реки Сосна в Измалковском и Долгоруковском районах",- сказал Артамонов. Он напомнил, что регион в будущем году станет одним из лидеров в Центральном федеральном округе по финансированию в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов".

Глава региона рассказал, что в текущем году в Добровском районе области было очищено 2,7 км протоки реки Воронеж. Кроме того, отметил он, проводился капитальный ремонт на трех гидротехнических сооружениях в селах Ярославы Данковского района, Большие Избищи Лебедянского района, Пашково Усманского района. "Начата расчистка реки Красивая Меча в селе Троекурово Лебедянского района протяженностью четыре километра", - пояснил Артамонов. Он назвал восстановление и сохранение озер, прудов и рек в экологически благоприятном состоянии одним из приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса региона. При этом Артамонов напомнил, что область стала одним из девяти регионов, включенных в госпрограмму по расчистке пятой по протяженности реки Европы. 

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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