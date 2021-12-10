Российские эксперты провели предпусковую проверку второго блока БелАЭС

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, завершили предпусковую проверку второго энергоблока БелАЭС. Об этом в пятницу сообщили в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

"Предварительные результаты говорят о том, что энергоблок №2 Белорусской АЭС через некоторое время будет готов к загрузке свежего ядерного топлива в реактор и продолжению дальнейших пусковых операций", - отметил по итогам проверки директор центра Василий Аксенов.

По словам специалиста, сотрудники БелАЭС продемонстрировали высокую открытость. "На станции работают грамотные специалисты, которые прошли этап пуска и ввода в эксплуатацию первого энергоблока", - отметил он.

Ранее сообщалось, что работа экспертной группы была организована по 14 направлениям: эксплуатация, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита, опыт эксплуатации, подготовка персонала.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго заявляли, что загрузка ядерного топлива в активную зону реактора второго блока пройдет до конца года, а его включение в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на 2022 год.