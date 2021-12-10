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Нобелевская премия

Гости церемонии вручения Нобелевской премии мира почтили память погибших журналистов

С такой просьбой выступил лауреат премии 2021 года, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Гости церемонии вручения в ратуше Осло Нобелевской премии мира поднялись со своих мест и почтили минутой молчания память погибших журналистов после просьбы лауреата премии 2021 года, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Трансляция мероприятия велась на сайте премии.

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Нобелевская речь Дмитрия Муратова.

"Я хотел сэкономить минуту. Не знаю, получилось ли у меня. Давайте встанем и почтим минутой молчания наших с Марией Рессе (второй лауреат премии 2021 года - прим. ТАСС) коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", - сказал Муратов в конце нобелевской лекции, с которой он выступал перед собравшимися.

В зале присутствовали члены норвежской королевской семьи, политики, дипломаты и другие гости.

В октябре Норвежский Нобелевский комитет объявил о присуждении премии Муратову и филиппинской журналистке Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Теги
НорвегияНобелевская премияМуратов, Дмитрий Андреевич
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