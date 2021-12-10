Гости церемонии вручения Нобелевской премии мира почтили память погибших журналистов

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Гости церемонии вручения в ратуше Осло Нобелевской премии мира поднялись со своих мест и почтили минутой молчания память погибших журналистов после просьбы лауреата премии 2021 года, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Трансляция мероприятия велась на сайте премии.

"Я хотел сэкономить минуту. Не знаю, получилось ли у меня. Давайте встанем и почтим минутой молчания наших с Марией Рессе (второй лауреат премии 2021 года - прим. ТАСС) коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", - сказал Муратов в конце нобелевской лекции, с которой он выступал перед собравшимися.

В зале присутствовали члены норвежской королевской семьи, политики, дипломаты и другие гости.

В октябре Норвежский Нобелевский комитет объявил о присуждении премии Муратову и филиппинской журналистке Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".