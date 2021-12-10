"Ведучи" на Северном Кавказе предоставит туристам программы по восстановлению здоровья

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Новый комплекс, который планируется открыть до конца года на территории "Ведучи", станет первым подобным на чеченском горном курорте и предоставит туристам возможности для восстановления. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев.

"Проект добавит курорту "Ведучи" одновременно места для размещения и релакс-сервисы, что особенно важно перед новогодними праздниками, когда турпоток растет кратно. В каждом доме будет бассейн, парилка, банный чан. Можно сказать, что остановившиеся здесь гости получат готовую программу восстановления и отдыха выходного дня", - сказал собеседник агентства.

Комплекс будет представлен тремя домами из сруба. Два дома вместимостью 4-6 человек и один на 6-8 человек. Во дворе домов расположатся банные чаны с гидромассажным.

Ранее сообщалось, что на территории курорта планируется строительство отеля на 200 номеров, который позволит принимать больше гостей. Срок реализации проекта - 2023 год. В настоящее время курорт в совокупности обладает порядка 250 койко-местами.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".