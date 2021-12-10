Эксперт: тема Русско-турецкой войны стала элементом стабильности отношений РФ и Болгарии

СОФИЯ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Тема Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала одним из основных элементов стабильности в отношениях между Россией и Болгарией. Об этом в интервью ТАСС заявил член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар, который в составе делегации Российского исторического общества принял участие в научном форуме, посвященном 144-летию объявления Русско-турецкой войны, организованном при участии политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" и посольства России.

"Для Болгарии эта война [Русско-турецкая война 1877-1878 годов] носила судьбоносный характер, фактически она создала эту нацию и эту страну в ныне существующих границах. Тема освободительной войны стала одним из основных элементов стабильности в отношениях между Россией и Болгарией", - подчеркнул он.

Пивовар отметил, что современная политическая элита Болгарии смотрит в сторону ЕС и США, но по вопросу освобождения страны от османского ига разночтений практически нет. "По отношению к этой странице истории у нас общего гораздо больше, чем различий. Болгары, так же как и мы, рассматривают эту войну как освободительную и справедливую. А общественное мнение императорской России считало это войну еще и священной. Аналогичной точки зрения придерживались Русская и Болгарская православные церкви. Однако некоторые нюансы, конечно, есть, ряд современных болгарских политиков стали говорить о том, что Болгарию освобождали представители стран Европейского союза, включив их в список освободителей, опираясь на названия русских полков. Среди профессиональных историков и в учебных материалах подобного противопоставления нет", - отметил он.

"Отдельные политики предпринимают попытки прикрыть и нивелировать роль российской армии в освобождении Болгарии. Но, к несчастью для них, были художник Василий Верещагин, врач Николай Пирогов и другие герои того времени, свидетельства которых и сегодня обесценивают усилия сторонников искажения исторической правды", - дополнил Пивовар.

Подготовка к юбилею

Делегация Российского исторического общества, в которую вошли ведущие специалисты-историки, встретилась с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой, в ходе встречи речь шла о предстоящем праздновании 145-летия, а потом и 150-летия объявления Русско-турецкой освободительной войны и было подчеркнуто, что торжества, связанные с этим событием, должны быть интересными и масштабными.

"Во время разговора мы пришли к выводу о том, что уже сейчас целесообразно создать организационный комитет и подготовить проект программы мероприятий, сделав акцент на работу с молодежью, чтобы память о событиях того времени сохранялась и не искажалась. Это важно и для болгарской, и для российской молодежи, это событие с большим знаком "плюс". А главная задача для нас - историков - подготовить почву для выработки комплексной программы, это включает и архивную работу, и подготовку совместных трудов, реализацию совместных российско-болгарских студенческих проектов, оценку нынешнего состояния двухсторонних отношений с акцентом на историческую память", - рассказал Пивовар.

Праздничная дата

Делегация Российского исторического общества, посол России Элеонора Митрофанова и представители других дипломатических миссий стран - участниц освободительной войны, представители органов власти, политики и общественные деятели, признательные граждане приняли в пятницу участие в торжественной церемонии, посвященной 144-й годовщине освобождения болгарского Плевена от османского владычества.

Освобождение города от турецкого ига произошло в декабре 1877 года. Ему предшествовали три безуспешных штурма городских стен, когда турецким войскам удавалось отражать русские атаки, после чего командование приняло решение об осаде. Организацией блокады Плевена руководил инженер-генерал Эдуард Тотлебен, который полностью изолировал город от поставок продовольствия и воды.

Турецкие солдаты вечером 10 декабря предприняли попытку прорвать кольцо блокады, захватили три линии траншей русской армии, практически полностью уничтожив Сибирский полк, но, не имея поддержки извне, не выдержали атаки русского резерва и стали беспорядочно отступать, а после ранения Осман-паши капитулировали. В этом последнем сражении потери турецкой армии составили около 6 тыс. человек, а более 43 тыс. солдат сдались в плен.

За время осады и освобождения Плевны (до начала XX века на русском языке Плевен назывался Плевна - прим. ТАСС), которая продолжалась с 19 июля по 10 декабря 1877 года, погибли более 30 тыс. русских воинов, болгарских ополченцев и солдат семи государств - участников Освободительной коалиции. Об исторической битве напоминает парк, названный в честь генерала Михаила Скобелева и памятник ему, храм, где покоятся останки воинов, и знаменитая Плевенская панорама, которая во всех подробностях знакомит посетителей с деталями освобождения города. В Плевенской области находятся 166 памятников и захоронений времен Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.