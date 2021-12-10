В работе Snapchat произошел сбой

ТАСС, 10 декабря. Проблемы в работе социальной сети Snapchat наблюдаются в ряде стран Европы и в США. Об этом сообщается в пятницу на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На неполадки жалуются пользователи из США, Великобритании, Германии и Нидерландов. Наибольшее число жалоб поступает из США.

Согласно данным сервиса, 71% сообщивших о неполадках пользователей отмечают проблемы с входом в свои учетные записи, еще 19% отмечают сбои в приложении, а 9% столкнулись с трудностями при соединении с сервером.