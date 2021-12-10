Новым председателем Венецианской комиссии Совета Европы стала Клер Бази-Малори

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Член Конституционного совета Франции Клер Бази-Малори избрана новым председателем Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международной организации.

"Клер Бази-Малори, член Конституционного совета Франции с 2010 года, сегодня была избрана председателем Венецианской комиссии, она сменит на этом посту Джанни Букиккио, который занимал его с 2009 года", - говорится в коммюнике. В документе уточняется, что она вступает в должность с пятницы.

Клер Бази-Малори окончила Национальную школу администрации (ENA) в Париже и с 1980 года занимала должности в различных правительственных учреждениях. В 2005 году была удостоена звания офицера национального ордена "За заслуги", а в 2009 году - офицера ордена Почетного легиона.

Продолжительность мандата председателя составляет два года. Тем не менее Бази-Малори может переизбраться на новый срок в 2023 году. Джанни Букиккио продолжит работу в составе Венецианской комиссии в качестве "специального представителя", уточняет пресс-служба Совета Европы.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции.