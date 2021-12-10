В Дагестане начнут проектировать систему переработки твердых коммунальных отходов

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Проектирование системы переработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, включающей в себя три мусоросортировочных комплекса и три полигона для захоронения отходов, намерены начать в Дагестане, начальная стоимость контракта составляет 450 млн рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

"Цель закупки - реализация государственной политики РФ в области обеспечения экологически безопасного обращения с отходами в Республике Дагестан, создание эффективной системы замкнутого цикла управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Функциональное назначение - создание объектов обращения с ТКО в Республике Дагестан суммарной мощностью 950 тыс. тонн в год", - говорится в документах закупки.

Как следует из конкурсной документации, заказчиком проектирования является ООО "Республиканский экологический оператор", начальная (максимальная) цена договора составляет более 450 млн рублей.

Конкурсной документацией предусмотрено проектирование трех мусоросортировочных комплексов: в Хасавюрте - мощностью 250 тыс. тонн в год, в Дербенте - мощностью 200 тыс. тонн в год и в Махачкале - мощностью 500 тыс. тонн в год. Кроме того, должны быть спроектированы три полигоны для захоронения отходов, непригодных для переработки. Один из них мощностью 120 тыс. тонн в год, планируется разместить в Дербенте, второй - мощностью 150 тыс. тонн в год - в Хасавюрте, еще один полигон мощностью 300 тыс. тонн в год предусмотрен в селе Урада.

Заявки на участие в конкурсе в электронной форме принимаются до 24 декабря, подвести итоги конкурса планируется 30 декабря. Сроки, в которые предполагается завершить проектирование, не уточняются.

В начале года в Дагестане прекратили работу региональные операторы по обращению с ТКО, которые не справились со своими обязанностями. Полностью возобновить механизированную уборку мусора в Махачкале и ряде других территорий республики удалось лишь спустя два месяца. Руководством республики было принято решение о разработке новой территориальной схемы по обращению с ТКО, а также о создании государственной республиканской компании, которая возьмет на себя, в том числе, функции по созданию объектов инфраструктуры по обращению с ТКО.