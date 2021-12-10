Замглавы "Аэрофлота" Александрова перевели для лечения из "Лефортово" в "Бутырку"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Замгендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимир Александров переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Бутырки" для оказания медицинской помощи. Как сообщила ТАСС адвокат Александрова Мария Корчагина, защита не обладает информацией о диагнозе, но опасается за его здоровье.

"Наш подзащитный переведен из СИЗО "Лефортово" в [больницу] СИЗО "Бутырка" для обследования и оказания медицинской помощи. Подробности о диагнозе у нас в настоящее время отсутствуют. Надеемся, что в ситуации разберутся специалисты, так как состояние его здоровья вызывает у нас серьезные опасения", - рассказала собеседница агентства.

Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело Александрова и других фигурантов о хищении 250 млн рублей у "Аэрофлота" в конце мая. Вину никто из них не признает.

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы заключил с адвокатской коллегией четыре контракта об оказании юридической помощи на 250 млн рублей, которые были похищены.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поясняла, что выполняли работы по указанным контрактам фактически сотрудники юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и бывший руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных председателем адвокатской коллегии "Консорс" Александром Сливко и адвокатом коллегии Диной Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.