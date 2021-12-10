Студенты СКФО подали более 19 тыс. заявок на участие в олимпиаде "Я - профессионал"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Студенты вузов Северного Кавказа подали более 19 тыс. заявок на участие в отборочном этапе пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов олимпиады.

"10 декабря стартовал отборочный этап пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". Всего студенты подали более 620 тыс. заявок на участие в состязаниях, из них 19 261 регистрация поступила от учащихся вузов Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.

Регистрация на олимпиаду стартовала 27 октября. По данным организаторов, самыми активными в СКФО оказались студенты Ставропольского края, которые подали более 11 тыс. заявок. Самыми популярными направлениями среди студентов региона стали "Фармация" (695 заявок), "Агропромышленный комплекс" (576 заявок) и "Психология" (463 заявки).

Среди наиболее активных также оказались студенты Дагестана, подавшие 4 133 заявки и Чеченской Республики - 2 158 заявок. При этом самыми популярными направлениями в Дагестане стали "Юриспруденция", "Экономика" и "Финансы и кредит". В Чеченской Республике самыми востребованными направлениями оказались "Педагогическое образование (основное)", "Менеджмент" и "Психология". Студенты Северной Осетии направили 907 заявок на участие в отборочном этапе олимпиады, из Кабардино-Балкарии поступила 471 заявка, еще 232 заявки поступило их Карачаево-Черкесии, 189 - из Ингушетии.

Отборочный этап олимпиады "Я - профессионал" завершится 26 декабря, о его итогах станет известно в начале февраля 2022 года. Заключительный этап пройдет с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае. Дипломанты олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тыс. рублей. Олимпиада "Я - профессионал" входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.

Первая олимпиада "Я - профессионал" прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2 030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях РФ. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.