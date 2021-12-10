В Стокгольме состоялась церемония по случаю вручения Нобелевских премий

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Церемония по случаю вручения премий нобелевским лауреатам 2021 года прошла в пятницу в Стокгольме в день памяти Альфреда Нобеля, который умер 10 декабря 1896 года. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло, ее ранее в ратуше города получили главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Мероприятие в Стокгольме, которое вела шведская актриса Лена Олин, состоялось в украшенном тысячами цветов Голубом зале ратуши. На торжествах присутствовали король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия, наследная принцесса Виктория, ее супруг принц Даниэль и почти 300 гостей. Все лауреаты уже получили в минувшие несколько дней золотые медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, США и Италии - в сотрудничестве со шведскими дипломатическими представительствами. Торжественные презентации были записаны на видео, и они стали частью церемонии в Голубом зале после вступительного слова представителя соответствующего Нобелевского комитета.

Открывший церемонию в ратуше Стокгольма председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин напомнил о том, что вручение награды вновь происходило в необычный год. "Во время пандемии нам напоминали о важности науки для поиска решений сложных проблем. С поразительной скоростью ученые всего мира смогли охарактеризовать вирус и выяснить, как он заражает людей и как вызывает болезни. Вакцины были изготовлены в рекордно короткие сроки и доказали свою эффективность. Благодаря сотрудничеству наука и ученые добились огромных успехов, однако справедливое распределение научных результатов зачастую оказывается гораздо более трудным", - сказал он.

По словам главы правления фонда, необходимо сделать так, чтобы вакцины и знание того, насколько они важны, "достигли всех людей во всех странах". "Но, возможно, еще более сложной задачей является укрепление доверия к науке и ее передача таким образом, чтобы это находило отклик у нас, людей, со всеми нашими страхами и сомнениями. Как мы можем заставить людей доверять научным фактам, а не полагаться на непроверенную информацию и даже теории заговора?" - подчеркнул он.

По словам Хелдина, Альфред Нобель верил в способность людей постоянно развивать и улучшать окружающий мир. "Более чем когда-либо нам нужно то, к чему призывал Альфред Нобель: большие усилия на благо человечества. И нам нужно сотрудничество между отраслями наук и через границы", - подытожил он.

Лауреаты премии

Всего в нынешнем году награды удостоены 13 человек. Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи исследования посвящены рецепторам, которые реагируют на температуру и прикосновение, и приблизили появление более эффективных препаратов против хронической боли. Премия по физике присуждена немецкому ученому Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабэ "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления", а также итальянскому теоретику Джорджо Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуация взаимодействуют в физических системах - в масштабах от атомных до планетарных". Немецкий ученый Беньямин Лист и британо-американский исследователь Дэвид Макмиллан получат премию по химии "за развитие асимметрического органокатализа" - "гениального инструмента для построения молекул", отмечается в решении комитета.

Писатель из Занзибара (входит в современную Танзанию) Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Премия была присуждена "за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в суть последствий колониализма и судьбы беженцев, оказавшихся в водовороте культур и континентов", отмечается в решении. Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Карду награда будет вручена "за его эмпирический вклад в экономику труда", Ангрист и Имбенс получат свою половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Нобелевская медаль и диплом

Нобелевские медали с профилем учредителя премии, которые получили 13 лауреатов этого года, изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов. До 1980 года медали весили еще больше - до 200 граммов - и их делали из 23-каратного золота. Интересно, что лауреаты премии по экономике получают чуть более тяжелые медали весом 185 граммов. Но если нобелевская медаль вдруг попадает на аукцион, то ее стоимость зависит не только от веса, но и того, кому она принадлежала.

Каждый Нобелевский диплом - это небольшое произведение искусства размером 23 на 25 см с прекрасным оформлением, неповторимыми красочными шрифтами и специальными золотыми монограммами. Их переплет выполнен из кожи. Дипломы по физике - в синем покрытии, по химии, физиологии и медицине - в красном, по экономике - в коричневом, а по литературе - в цвете, который выбирает художник.

В этом году, как и в прошлом, золотые Нобелевские медали были доставлены лауреатам в их страны с помощью МИД по дипломатической почте.