{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Медицинский форум "COVID-19: новый вызов". Видеотрансляция

На форуме, в частности, обсудят такие вопросы, как необходимость быстрых решений для снижения экономических и социальных потерь, поиск, разработка новых технологий в здравоохранении и повышение уровня доверия населения

Пресс-служба Правительства Башкирии

В Башкирии проходит медицинский форум "COVID-19: новый вызов".

Сообщается, что на форуме, в частности, обсудят такие вопросы, как необходимость быстрых решений для снижения экономических и социальных потерь, поиск, разработка новых технологий в здравоохранении и повышение уровня доверия населения.

В форуме участвуют глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и другие. Планируется, что по видеосвязи к обсуждению вопросов на форуме подключатся министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, главный врач городской клинической больницы №40 в Москве Денис Проценко и другие.

Новые сообщения ↑
Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки
Число летальных исходов за 24 часа возросло на 1 171
В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки
Читать полностью