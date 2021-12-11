Медицинский форум "COVID-19: новый вызов". Видеотрансляция

Пресс-служба Правительства Башкирии

В Башкирии проходит медицинский форум "COVID-19: новый вызов".

Сообщается, что на форуме, в частности, обсудят такие вопросы, как необходимость быстрых решений для снижения экономических и социальных потерь, поиск, разработка новых технологий в здравоохранении и повышение уровня доверия населения.

В форуме участвуют глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и другие. Планируется, что по видеосвязи к обсуждению вопросов на форуме подключатся министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, главный врач городской клинической больницы №40 в Москве Денис Проценко и другие.