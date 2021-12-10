В Петербурге свободно более 28% коечного фонда для больных с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом превышает 28% в Петербурге. Часть больниц возвращается к плановому режиму работы, сообщила в пятницу пресс-служба Смольного.

"В настоящее время помощь больным с COVID-19 оказывают 15 городских и три федеральных стационара. Свободно более 28% инфекционных коек", - говорится в сообщении.

Как сообщал 2 декабря председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на тот момент доля свободных коек составляла более 25%. Он отмечал, что резервы коек в городе есть, и они могут быть задействованы при необходимости.

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперштаба по противодействию коронавирусу, прошедшего в режиме видеосвязи под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, сообщил, что часть петербургских больниц возвращается к плановому приему больных. Так, с понедельника плановый прием возобновляет Городская больница №20. В ноябре закрылся временный госпиталь в седьмом павильоне "Ленэкспо", возобновил плановый прием Госпиталь для ветеранов войн.

"Федеральный центр оказывает нам большую помощь в борьбе с коронавирусом. Во многом благодаря его поддержке сегодня более 26 тысяч петербуржцев получают бесплатные лекарства для лечения от коронавируса. Их выдают в том числе и выписанным из стационаров", - цитируются в сообщении слова губернатора. Отмечается, что в 2020 и 2021 годах из федерального бюджета Петербургу было выделено более 1,9 млрд рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом, из бюджета города только в 2020 году было выделено более 321 млн рублей.

По последним данным, в Петербурге выявлен 811 251 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 753 572 человека (2 866 за сутки), умерли 26 762 (55 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 267 случаев заражения.