Донской инфекционный центр сдали в эксплуатацию в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Донской инфекционный центр ввели в эксплуатацию в Ростове-на-Дону. Построенная с нуля больница станет уникальным специализированным многопрофильным инфекционным центром, сообщил в пятницу в своем Instagram-аккаунте глава города Алексей Логвиненко.

"Сегодня в администрации города подписан акт ввода в эксплуатацию. Это девять лечебных корпусов, лаборатория, инфраструктурные, хозяйственные, административные здания. Больница построена с нуля и является уникальным специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня", - написал он.

Сообщается, что в новой клинике созданы все условия для оперативного и высококвалифицированного лечения болезней, которые вызываются особо опасными вирусами. Здесь есть система боксов для изоляции больных, хирургический блок.

В начале октября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал ТАСС, что строительство новой больницы завершено. Заказчик на тот момент осуществлял оформление документов. Решение о строительстве новой областной инфекционной больницы Голубев принял в апреле 2020 года. Ее возведение планировали завершить до конца 2020 года. В январе Голубев заявил, что строительство больницы завершится в мае 2021 года, а первого пациента она примет 1 июля того же года. Тогда же глава региона сообщил о возникших задержках на этапе проектирования медучреждения. В августе в управлении информационной политики регионального правительства сообщали, что Минстрой региона может обратиться в суд из-за срыва подрядчиком сроков строительства больницы.