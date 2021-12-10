На курортах Карачаево-Черкесии построят дома культуры

ЧЕРКЕССК, 10 декабря./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют построить дома культуры на курортах Домбай и Архыз. Об этом сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов во время прямой линии с жителями региона.

В ходе прямой линии к руководителю региона обратились с вопросом о строительстве культурных площадок на курортах, где появится возможность проводить концерты и выставки, тем самым показывать туристам национальный колорит народов республики.

"Мы в следующем году планируем начать строительство дома культуры на 300 мест в поселке Домбай. Нас в этом вопросе поддержало Министерство культуры Российской Федерации, было обращение сенатора, мое обращение", - сказал Темрезов.

Он обратил внимание, что строительство в Домбае планируется завершить в 2022 году. В следующем году также планируется начать проектирование дома культуры для курорта Архыз.

За девять месяцев текущего года Карачаево-Черкесию посетили более 1,4 млн туристов, в 2020 году этот показатель составил 1,5 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".