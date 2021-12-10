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Пандемия COVID-19

В Псковской области родителям разрешили посетить новогодние утренники в детсадах и школах

Однако они должны будут предоставить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвод с ПЦР-тестом

ПСКОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили проводить утренники в детских садах, школах и колледжах в присутствии родителей и фотографов, при условии, что у них есть сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или медотвод с ПЦР-тестом. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

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"Учитывая приближающийся Новый год, всем хочется провести праздники со своими детьми, сделать памятные фотографии. По моей просьбе Роспотребнадзор проработал возможность разрешить родителям и фотографам принимать участие в утренниках (в детских садах, школах, колледжах). Такое разрешение теперь есть - при условии наличия у родителей и у фотографов одного из трех стандартных документов: справки (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) о перенесенной болезни или медотвода со свежим ПЦР-тестом", - написал губернатор.

Он также добавил, что на таких мероприятиях участникам необходимо соблюдать все меры противовирусной безопасности.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 67 840, выздоровели 59 274 человека, 1 128 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.

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РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия COVID-19
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