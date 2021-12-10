{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин направил приветствие участникам фестиваля "Площадь Искусств"

Президент отметил, что фестиваль стал ожидаемым событием в культурной жизни России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", посвященного 100-летию Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Объединяя на своем творческом пространстве талантливых музыкантов из России и других государств, ваш фестиваль завоевал широкое международное признание, стал большим, ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и всей страны", - приводятся в телеграмме слова президента.

Благодаря неиссякаемой энергии художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова фестивальная программа с каждым годом становится насыщеннее и интереснее и создает особое предновогоднее настроение, отметил глава государства, пожелав участникам и гостям фестиваля незабываемых впечатлений.

Фестиваль "Площадь Искусств" был основан художественным руководителем филармонии народным артистом СССР Юрием Темиркановым в 1999 году как масштабное культурное событие зимнего Санкт-Петербурга. В 2020 году его пришлось отменить из-за пандемии, поскольку организаторы не хотели проводить столь авторитетный праздник без зарубежных участников. В этом году праздник пройдет с 10 по 26 декабря в двух залах Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Музей княгини Тенишевой "Русская старина" воссоздадут в Смоленске в 2022 году
В его экспозицию войдут не менее 2 тыс. предметов из оригинальной коллекции, среди них образцы декоративно-прикладного и народного искусства, иконы, рукописи, оружие, мебель, предметы интерьера
Читать полностью