Путин направил приветствие участникам фестиваля "Площадь Искусств"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Международного зимнего фестиваля "Площадь Искусств", посвященного 100-летию Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Объединяя на своем творческом пространстве талантливых музыкантов из России и других государств, ваш фестиваль завоевал широкое международное признание, стал большим, ожидаемым событием в культурной жизни Северной столицы и всей страны", - приводятся в телеграмме слова президента.

Благодаря неиссякаемой энергии художественного руководителя филармонии Юрия Темирканова фестивальная программа с каждым годом становится насыщеннее и интереснее и создает особое предновогоднее настроение, отметил глава государства, пожелав участникам и гостям фестиваля незабываемых впечатлений.

Фестиваль "Площадь Искусств" был основан художественным руководителем филармонии народным артистом СССР Юрием Темиркановым в 1999 году как масштабное культурное событие зимнего Санкт-Петербурга. В 2020 году его пришлось отменить из-за пандемии, поскольку организаторы не хотели проводить столь авторитетный праздник без зарубежных участников. В этом году праздник пройдет с 10 по 26 декабря в двух залах Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.