В Идлиб отправили второй внутренний конвой ООН с гуманитарной помощью

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Второй внутренний гуманитарный конвой ООН доставит продовольствие и предметы первой необходимости в Идлибскую зону деэскалации, раздача гуманитарной помощи среди нуждающихся начнется в конце декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве информировали, что 9 декабря состоялась отправка второго внутреннего конвоя с гуманитарным грузом Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Фонда ООН в области народонаселения в Идлибскую зону деэскалации. "По поступающей информации, в общей сложности 17 грузовиков с продовольствием и другими предметами первой необходимости проследовали из Алеппо в н. п. Сармада через линии соприкосновения. Ожидается, что раздача гуманитарной помощи среди нуждающихся начнется в конце декабря", - указали в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что эта операция проведена в рамках международных усилий по реализации резолюции 2585 СБ ООН в части улучшения гуманитарного снабжения различных районов Сирии из Дамаска через линии соприкосновения. "Ожидаем, что в предстоящий период состоится и отправка совместного гуманитарного конвоя ООН/МККК/СОКП в Идлиб, который был согласован правительством САР еще в апреле 2020 г. Рассчитываем также, что новый механизм распределения силами местных жителей будет надежно и прозрачно функционировать, что исключит попадание гуманитарной помощи в руки контролирующих Идлиб террористов из "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), - указали в МИД РФ.

"В целом исходим из того, что такие поставки и их транспарентное распределение приобретут устойчивый и регулярный характер как соответствующие нормам международного гуманитарного права. В этой связи выступаем за продолжение активной работы по налаживанию внутреннего доступа не только в Идлиб, но и в другие части Сирии, а также за добросовестное и полное выполнение всех положений резолюции 2585 СБ ООН", - подчеркнули в министерстве.