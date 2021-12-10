В Анапе в ближайшие четыре года планируют установить 100 воркаут-площадок

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Анапы планируют установить в городе 100 новых площадок для занятий воркаутом в ближайшие четыре года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"За четыре года в Анапе установят минимум 100 воркаут-площадок. Такую цифру озвучил мэр Анапы Василий Швец на встрече с физкультурной общественностью. Самым обсуждаемым вопросом повестки стало будущее спортивной отрасли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятницу мэр Анапы Василий Швец встретился со спортивной и физкультурной общественностью курорта. Вместе с директорами спортшкол и тренерами он обсудил, какие объекты желательно разместить на территориях, которые в генплане закреплены под развитие спорта.

"В новом генплане около 30 га земли на ул. Мирной зафиксированы для размещения спортивного кластера. Прежде чем мы приступим к предпроектным работам, жду от вас предложений, какие объекты вы хотите там видеть", - цитирует пресс-служба мэра города.

Также отмечается, что в проект генплана внесено размещение 259 объектов спорта. Только за ближайшие четыре года в Анапе планируется построить не менее 100 воркаут-площадок и других плоскостных сооружений. Также среди проектируемых объектов - универсальные спортзалы и многофункциональные спортивно-игровые площадки.

Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России по числу жителей, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом: по итогам 2020 года их было более 2,9 млн - это 54,5% от всего населения региона. Обеспеченность спортивными объектами в крае превышает 50%, в регионе проводится большое количество соревнований всероссийского и международного уровней, край выступает площадкой для проведения учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд России по различным видам спорта.