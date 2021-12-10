Муратов предложил содействие в обмене удерживаемыми лицами в Донбассе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов предложил свое содействие в обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса. Об этом он сказал корреспонденту ТАСС после церемонии награждения в Осло.

"Это деловое предложение. Деловое в том смысле, что у нас есть опыт, у нас есть возможности, у нас есть близкие коммуникации с самыми разными крупными международными влиятельными организациями и лицами. И вдруг они сочтут это приемлемым, тогда мы, конечно, в этом поучаствуем", - сказал Муратов.

В октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира". Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Муратов, выступая в Осло, сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики. Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году равна 10 млн крон ($1,1 млн по нынешнему курсу).

В последний раз обмен пленными в Донбассе проходил в апреле 2020 года. Тогда ДНР передала Украине девять человек, получила 10. При этом в 2019-2020 гг. республике был передан 71 удерживаемый, однако 50 из них, в нарушение договоренностей, продолжают преследоваться на Украине, так как с них не были сняты уголовные обвинения. В ДНР неоднократно заявляли, что проведение новых обменов невозможно без завершения процессуальной очистки переданных республике лиц.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия), состоявшегося в декабре 2019 года. Однако задача обменять "всех на всех", которая также записана и в Минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной.