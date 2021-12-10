Под Смоленском установили камень на месте строительства дома-музея Василия Теркина

ТАСС, 10 декабря. Камень на месте, где построят дом-музей, посвященный герою поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин", заложили в деревне Рибшево в Смоленской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте национального парка "Смоленское поозерье".

"В деревне Рибшево торжественно открыт закладной камень будущего Дома Василия Теркина. Вокруг этого камня, мы надеемся, в скором будущем вырастет большой архитектурно-туристический комплекс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Рибшево находится мемориальное кладбище, посвященное бойцам, отвоевавшим деревню в сентябре 1943 года, в братской могиле захоронено более 700 человек. В эту деревню накануне начала боев приезжал Александр Твардовский, он использовал впечатления от ее посещения при написании поэмы "Страна Муравия".

Ранее сообщалось, что национальный парк "Смоленское Поозерье" восстановит образ деревни Рибшево 1930-х годов и откроет в ней музей, посвященный Василию Теркину. Проект будет реализован как часть действующего туристического маршрута "Вдоль линии фронта" протяженностью около 60 км. Концепция нового музейного комплекса будет сформирована к весне 2022 года, после этого определятся стоимость проекта и срок начала строительства.

Василий Теркин - вымышленный персонаж, собирательный образ советского солдата Великой Отечественной войны. Впервые персонаж появился на страницах газеты Ленинградского военного округа "На страже Родины" во время советско-финляндской войны в 1940 году. Над созданием образа Теркина трудилось множество авторов, однако наиболее широкую известность он приобрел благодаря поэме уроженца Смоленской губернии Александра Твардовского "Василий Теркин", которая была выпущена отдельной книгой. Первое отдельное издание Твардовского с незавершенным произведением про Теркина вышло в 1942 году.