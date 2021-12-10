Более 118 млн рублей собрали на благотворительном вечере "Екатерининской ассамблеи"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники прошедшего в пятницу благотворительного вечера "Екатерининской ассамблеи" в Екатеринбурге собрали рекордную сумму более чем в 118 млн рублей на реализацию социально значимых проектов, сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в пятницу.

Крупнейший на Урале благотворительный проект "Екатерининская ассамблея", названный в честь святой великомученицы Екатерины - покровительницы Екатеринбурга, проводится с 2011 года. Собранные средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

"Итоговая сумма - 118 294 000 рублей - это очередной наш рекорд, что в очередной раз подчеркивает широту души уральских меценатов, что мы социально ответственные люди", - цитирует пресс-служба президента СОССП Дмитрия Пумпянского.

На аукционе были разыграны чайный сервиз из коллекции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вручную расписанный мастерами Сысертского фарфорового завода, при стартовой цене лота в 160 тыс. рублей его выкупили за 42 млн рублей. Кроме того, сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий представил зажигалки из коллекции отца, произведенные с 40-х по 70-е годы ХХ века в Англии, Франции, Германии и Японии. Были также представлены бриллиантовый Морозовский знак из коллекции народной артистки СССР Галины Волчек, полное собрание сочинений Оскара Уайльда 1912 года выпуска под редакцией К. И. Чуковского, футболка с автографами сборной России по футболу на Евро-2020, картина заслуженного художника России Германа Метелева "Геодезист" и многое другое.

В пресс-службе рассказали, что проекты-благополучатели определяются рейтинговым голосованием членов совета СОСПП. Победителем голосования в этом году стал "Дом для семьи" общественной организации "Аистенок". Проект организует кризисные отделения для временного проживания женщин с детьми, у которых произошла сложная ситуация в семье. Второе место в рейтинге занял проект по приобретению для многопрофильного клинического медицинского центра "Бонум" современного оборудования для реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями способности к самостоятельному передвижению. Третий проект - от благотворительного детского фонда "Мы вместе" по внедрению в областной детской клинической больнице сверхточного метода диагностики тяжелых инфекционных осложнений у детей. Кроме того, средства получат проекты "Русфонда" по оснащению перинатального центра Первоуральска современным медицинским оборудованием и "Растем вместе" для детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга.

За 10 лет проведения "Екатерининской ассамблеи" на реализацию социально важных проектов благотворительных фондов и некоммерческих организаций направлено более 240 млн рублей. ТАСС является информационным партнером проекта.