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Чекунков сообщил, что в Якутии появились поддельные помидоры

По словам главы Минвостокразвития РФ, их выдают за произведенные в теплицах республики в условиях вечной мерзлоты, хотя на самом деле помидоры вырастили в другом месте

ТАСС, 10 декабря. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков рассказал о том, что в Якутии появились поддельные овощи, которые выдают за продукты, выращенные в теплицах республики в условиях вечной мерзлоты.

"В Якутии подделывают один вид еды - не икру, не рыбу, а такой продукт, как помидоры. Ранее мы вместе открыли теплицу. Для жителей Якутии помидоры и огурцы, выращенные на экологичной воде у себя в городе, а не экспортированные из Китая, не проделавшие этот долгий путь - это такой премиальный продукт, который подделывают", - сказал он в рамках церемонии открытия Гастрономического фестиваля северной кухни.

Проект тепличного комплекса в условиях вечной мерзлоты "Саюри" был введен эксплуатацию в 2016 году.

Теги
РоссияЯкутияЧекунков, Алексей Олегович
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