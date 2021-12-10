Чекунков сообщил, что в Якутии появились поддельные помидоры

ТАСС, 10 декабря. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков рассказал о том, что в Якутии появились поддельные овощи, которые выдают за продукты, выращенные в теплицах республики в условиях вечной мерзлоты.

"В Якутии подделывают один вид еды - не икру, не рыбу, а такой продукт, как помидоры. Ранее мы вместе открыли теплицу. Для жителей Якутии помидоры и огурцы, выращенные на экологичной воде у себя в городе, а не экспортированные из Китая, не проделавшие этот долгий путь - это такой премиальный продукт, который подделывают", - сказал он в рамках церемонии открытия Гастрономического фестиваля северной кухни.

Проект тепличного комплекса в условиях вечной мерзлоты "Саюри" был введен эксплуатацию в 2016 году.