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В Италии прошла забастовка школьных учителей

Организаторы акции обвинили власти в том, что на школьное образование выделяют слишком мало государственного финансирования

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Школьные учителя провели в пятницу забастовку против экономической политики правительства Италии. Организаторы акции обвиняют власти в том, что на школьное образование выделяется слишком мало государственного финансирования, сообщило Radio 1.

Кроме того, представители этой категории трудящихся выражают неудовлетворенность действующей контрактной системой, а также указывают на сложности школы в связи с пандемией и необходимостью гарантировать условия безопасности в образовательных учреждениях.

Забастовку поддержали крупнейшие профсоюзы страны. В результате многие классы были закрыты. Некоторые учащиеся из-за нехватки персонала, участвовавшего в забастовке, были вынуждены раньше закончить занятия.

В адрес нынешнего правительства во главе с Марио Драги, в целом пользующегося широкой поддержкой населения, звучит достаточно серьезная критика, касающаяся именно школы.

Крупнейшие профсоюзы объявили о всеобщей забастовке 16 декабря в знак протеста против проекта бюджета, который называют "социально несправедливым".

Теги
ИталияДраги, Марио
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