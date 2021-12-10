Поисковики в Анапе передали родным вещи красноармейца, чьи останки нашли на Эльбрусе

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Останки погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Макара Петрова, которые были найдены на склоне Эльбруса в 2020 году, передали родственникам в Анапе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В Анапе поисковики передали родственникам личные вещи погибшего красноармейца Макара Петрова. Останки пяти советских воинов нашли и эксгумировали представители сводного поискового отряда на склонах Эльбруса во время фестиваля "Заоблачный Фронт" еще в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что останки удалось спустить с ледника вниз только в 2021 году. Двое найденных солдат были опознаны по смертным медальонам, один из них - Петров Макар Михайлович - оказался кубанцем.

"В ходе проведенной архивной работы установили, что красноармеец Макар Петров 1907 года рождения погиб 29 сентября 1942 года при атаке опорного пункта "Тракторная станция" в Эльбрусском районе бывшей Кабардино-Балкарской АССР. Благодаря совместной работе поисковиков из разных регионов удалось найти его внука, жителя села Юровка Валерия Петрова", - добавили в пресс-службе, отметив, что ему передали личные вещи красноармейца - солдатскую фляжку, медаль и вкладыш из смертного жетона красноармейца.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций.

Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР.