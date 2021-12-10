Эксперт: Болгария не поддается на "вбросы" с пересмотром роли России в истории страны

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Болгарское общество в своей массе не поддается на попытки вброса в публичное пространство различных "фейков" с целью переписывания истории и принижения роли России в восстановлении и укреплении болгарской государственности. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"Я не в первый раз в Болгарии в эти памятные даты, это 10 декабря, взятие Плевны, и 3 марта, подписание Сан-Стефанского мирного договора, и вижу, как болгары массово выходят на улицы, участвуют в памятных мероприятиях. Конечно, есть какие-то попытки со вбросами разного рода исторических фейков, чтобы попробовать поменять отношение болгарского общества к итогам этой войны, к истории, но они безуспешны. Как и у нас, абсолютное большинство наших сограждан отвергает любые попытки принизить роль СССР в победе над нацизмом, так и здесь все прекрасно понимают, что свободу, независимость Болгарии принесли именно русские солдаты вместе с болгарскими ополченцами, а никто другой", - сказал Могилевский.

По его словам, болгарские историки вполне осознают тот факт, что западные страны перед русско-турецкой освободительной войной 1877-1878 годов не прилагали усилий для защиты притесняемых и уничтожаемых болгарских христиан, и после войны также пытались всячески ущемить этот народ в правах. Также помнят в Болгарии и о том, как уже в относительно недавнее время, в 1944 году, именно англичане и американцы устроили варварские бомбардировки Софии, в то время как СССР "без единого выстрела" освободил страну от оккупации, добавил Могилевский.

В Болгарии 9-10 декабря проходит комплекс мероприятий, приуроченных к 144-летней годовщине взятия Плевны. Делегация Российского исторического общества в пятницу посетила болгарский Плевен, где приняла участие в торжественной церемонии возложения цветов у храма-мавзолея св. Георгия Победоносца, где находится братская могила воинов русской армии, 144 года назад освобождавших город. Здесь же прошла панихида.

Константин Могилевский передал руководству города копии некоторых архивных документов - телеграмму главнокомандующего действующей армией великого князя Николая Николаевича Старшего императору Александру II о взятии Плевны 28 ноября 1877 года и схему сражения под Плевной.

Кроме того, в пятницу в военно-историческом музее в Плевене прошел форум с участием болгарских и российских ученых. За время пятимесячной осады и освобождения Плевны погибли более 30 тыс. русских воинов, болгарских ополченцев, солдат семи государств - участников Освободительной коалиции.