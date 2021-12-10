В Ингушетии более 700 людей с ОВЗ получат финансовую помощь

МАГАС, 10 декабря. /ТАСС/. Минтруда Ингушетии инициировало проведение в регионе акции, в рамках которой более 700 людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получат выплаты по 2 тыс. рублей. Акция приурочена ко Всемирному дню инвалидов, который отмечается в начале декабря, рассказал ТАСС министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Хаджибекир Муталиев.

"Наше ведомство проявило инициативу устроить такую акцию, приуроченную ко Всемирному дню инвалидов, правительством региона она была поддержана, а Минфин республики выделит на ее реализацию средства. Мы рассчитываем, что более 700 подопечных республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые являются наиболее нуждающимися, получат по 2 тыс. рублей", - сказал Муталиев.

По его словам, аналогичная акция, только приуроченная к Международному дню пожилых людей, была проведена в регионе в октябре. Тогда помощь получили более 500 человек.

"Всего на учете в отделениях социального обслуживания на дому состоят более 800 граждан пожилого возраста. Внимание и поддержка пожилых людей и людей с ОВЗ очень важна не только со стороны опекунов и соцработников, которые ухаживают за ними, но и финансовая помощь тоже необходима", - добавил министр.

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons). Он был провозглашен Генассамблеей ООН 14 октября 1992 года.