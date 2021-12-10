В КЧР проведут капремонт дамбы для защиты от подтоплений одного из аулов республики

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт дамбы протяженностью около 2,5 км на реке Малый Зеленчук проведут в Карачаево-Черкесии для защиты аула Адыге-Хабль от подтоплений. Работы начнутся в 2022 году, сказал в пятницу глава республики Рашид Темрезов во время прямой линии с жителями региона.

Жительница аула обратилась к главе региона с просьбой о ремонте сооружения из-за опасности подтопления частных домов и дворов при подъеме уровня реки.

"По моей информации, министерство природных ресурсов и экологии республики с соответствующей заявкой обратилось в правительство РФ, она поддержана. В следующем году начнутся работы по капитальному ремонту дамбы на Малом Зеленчуке в ауле Адыге-Хабль", - сказал Темрезов.

По информации пресс-службы главы и правительства республики, протяженность дамбы, где планируется проведение капитального ремонта, составляет 2 450 м. В зоне возможного подтопления площадью 50,3 га находится около 600 человек и 86 домов. Работы будут проведены в рамках госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Завершение ремонта запланировано на 2023 год.

Ранее, в Черкесске завершились работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений на реке Кубань в районе ПКиО "Зеленый остров". Железобетонная дамба с отводными сооружениями из рваного камня отремонтирована на протяженности 3,8 км. Работы по ремонту начались в 2019 году и позволят защитить площадь почти 100 га и жилье 2 тыс. человек.

Кроме того, в октябре начались работы по строительству берегоукрепительной дамбы протяженностью 2,5 км на реке Уруп в юго-восточной части станицы Преградной. Дамба позволит защитить от паводков территорию площадью 34 га, 281 домовладение, более 700 жителей, социальные и инфраструктурные объекты.