В Карачаево-Черкесии проведут капитальный ремонт сельской школы 1936 года постройки

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют провести капитальный ремонт здания школы в ауле Сары-Тюз, которая была построена в 1936 году. Об этом в пятницу заявил глава республики Рашид Темрезов во время прямой линии с жителями региона.

"Такое поручение я уже коллегам недавно на совещании дал, чтобы мы уже в феврале начали капитальный ремонт, а, по сути, это будет полная реконструкция школы. Чтобы к 1 сентября 2022 года уже дети могли пойти в отремонтированную школу", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе главы и правительства региона, школа в ауле Сары-Тюз , где сейчас проходят обучение 365 детей, была построена в 1936 году, капитальный ремонт в здании не проводился с даты постройки. В рамках ремонтных работ планируется замена крыши и инженерных коммуникаций, внешняя и внутренняя отделка объекта.

Ранее Темрезов рассказал, что в год празднования 100-летия Карачаево-Черкесии в 23 школах региона начнется капитальный ремонт. За последние четыре года в республике построены более 20 детских садов на 2,3 тыс. мест и семь школ на 3,3 тыс. мест.