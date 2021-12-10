В Кизляре открыли мемориальный комплекс, посвященный подвигу десантников

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Мемориальный комплекс, посвященный военнослужащим 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибшим во время второй чеченской войны в 2000 году, открыли в городе Кизляр. Здесь же установлен бюст Героя Советского Союза, военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе в мэрии Кизляра.

"Сегодня в Кизляре открыли мемориальный комплекс, посвященный военнослужащим 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибшим во время второй чеченской войны в 2000 году. Тут же установлен Героя Советского Союза, военачальника, командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Маргелова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в церемонии открытия принял участие врио министра по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов, мэр Кизляра Александр Шувалов, Герой России Загид Загидов, председатель "Союза десантников Дагестана" Омаргаджи Алиев, общественники и другие.

Подвиг десантников

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в боях с отрядами банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые продолжались с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.