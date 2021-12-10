Власти Дагестана до конца года планируют полностью выполнить программу капремонта

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Программа капремонта в Дагестане до конца года будет выполнена в полном объеме, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"В Дагестане программа капремонта до конца года будет выполнена в полном объеме. Об этом сегодня на совещании по вопросу выработки комплекса мер по обеспечению безопасного содержания и эксплуатации лифтов, замененных в 2021 году в рамках господдержки заявил врио вице-премьера Манвел Мажонц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году проводится замена 146 лифтов в 46 домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества. На эти цели выделено 294 млн рублей.

"Такая возможность появилась после того, как глава Дагестана Сергей Меликов и Фонд содействия реформированию ЖКХ России подписали соглашение. Уже введены в эксплуатацию 25 лифтов в пять многоквартирных домах. Кроме того, подготовлена необходимая документация для ввода в эксплуатацию еще по остальным 65 лифтам. До конца года программа будет выполнена в полном объеме", - добавили в ведомстве.