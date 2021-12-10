Крупнейший вуз СКФО частично ввел посещение по QR-кодам на своей территории

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) ввел посещение бассейна и тренажерного зала на своей территории по QR-кодам о вакцинации против коронавируса. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"Очередным шагом в Ставропольском крае стало постановление главы региона, согласно которому, в числе прочих ограничительных мер, посещение закрытых спортивных объектов возможно только с QR-кодом о вакцинации, справкой о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или актуальными результатами ПЦР-тестирования. Для посещения бассейна и тренажерного зала СКФУ понадобится QR-код. Ранее для входа в бассейн и тренажерный зал СКФУ использовался электронный сервис регистрации посетителей", - говорится в сообщении.

В СКФУ отмечают, что в университете предпринимают необходимые меры для снижения рисков заражения и распространения коронавируса. "Вакцинация - единственный эффективный инструмент, который поможет справиться с пандемией. Прививочные пункты, которые располагаются на территории университета, доступны всем желающим. На сегодняшний день процедуру вакцинации прошли более 60% студентов очной формы обучения", - цитирует пресс-центр ректора Дмитрия Беспалова.

Ранее в декабре 2021 года на Ставрополье постановлением губернатора края ввели систему пропуска по QR-кодам о пройденной вакцинации против коронавируса в музеях, театрах, спорткомплексах, многофункциональных центрах, кафе, ресторанах и так далее. Посетить общественные места также можно будет по отрицательному результату ПЦР-исследования. Аналогичный режим пропуска будет введен для родителей в школах и детских садах края во время проведения новогодних утренников. Такие же меры с 22 декабря будут действовать и при размещении туристов в санаториях, гостиницах, гостевых домах и базах отдыха.