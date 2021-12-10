Количество детей, которые отдохнули в лагерях в Кировской области, выросло в шесть раз

КИРОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Более 50 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях в Кировской области в 2021 году, что в шесть раз больше показателя прошлого года, сообщил в пятницу журналистам министр спорта и молодежной политики Георгий Барминов.

"По состоянию на 6 декабря в организациях отдыха и оздоровления детей отдохнуло более 50 тыс. несовершеннолетних, в том числе 16,6 тыс. детей в загородных стационарных лагерях. В 2020 году в летнюю кампанию в Кировской области отдохнуло 8,2 тыс. детей", - сказал Барминов.

По данным министерства, всего в регионе в 2021 году работали 473 организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 22 детских загородных лагеря и почти 450 лагерей с дневным пребыванием детей.

Георгий Барминов также рассказал, что с 25 мая до 31 августа проходила программа поддержки доступных поездок в детские лагеря, предполагающая возврат стоимости купленной путевки в размере 50%, но не более 20 тыс. рублей. Все организаторы детского отдыха Кировской области были подключены к программе. Также в регионе реализовывался механизм возврата купленных путевок в детские лагеря до начала программы детского туристического кешбэка. Единовременная соцвыплата предоставлена в размере почти 6,5 млн рублей.