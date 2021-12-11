Лаборатория когнитивных исследований открылась в Ярославском госуниверситете

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Лаборатория когнитивных исследований, на базе которой будут изучаться проблемы творчества, открылась в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Новое подразделение появилось благодаря участию университета в программе "Приоритет 2030". Лаборатория будет проводить научные исследования, разрабатывать новые образовательные продукты и сотрудничать с вузами - членами консорциума "Верхняя Волга - территория инноваций". В новую лабораторию войдет группа когнитивных исследований, которая уже больше 10 лет изучает проблемы творчества и инсайта", - говорится в сообщении.

Лаборатория будет работать над созданием образовательных продуктов, в том числе курсов дополнительного профессионального образования. У ЯрГУ уже есть договоренности о сотрудничестве с лабораторией психологии и психофизиологии творчества Института психологии РАН, а также с лабораторией когнитивных исследований РАНХиГС. Также зеркальные лаборатории будут формироваться с вузами - участниками консорциума университетов "Верхняя Волга - территория инноваций" - это вузы из Череповца, Костромы и Владимира.

Первым мероприятием лаборатории стала конференция "Психология познания", которая собрала ученых-когнитивистов из Санкт-Петербурга, Москвы и Ярославля. "Мы открыты к сотрудничеству, приглашаем всех, кому интересна наша проблематика и у кого есть интересные исследовательские темы на стыке с нашими темами", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории когнитивных исследований ЯрГУ Сергея Коровкина.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова считается преемником Демидовского юридического лицея, основанного в 1803 году. В университете на 10 факультетах ежегодно обучаются по 70 специальностям и направлениям более 7 тыс. студентов. Также с 2019 года в вузе работает институт иностранных языков.