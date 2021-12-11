Аэропорт Хельсинки на несколько часов перестал принимать и отправлять рейсы из-за непогоды

ХЕЛЬСИНКИ, 11 декабря. /ТАСС/. Крупнейший аэропорт Финляндии Хельсинки - Вантаа на несколько часов приостановил отправку и прием рейсов из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила в пятницу вечером компания - оператор финских аэропортов Finavia.

"Воздушное движение в аэропорту Хельсинки - Вантаа было приостановлено 10 декабря около 22:00 по местному времени [23:00 мск] на несколько часов из-за исключительно плохих погодных условий", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что, в частности, взлетные полосы стали такими скользкими, что самолетам не будет дано разрешение на взлет и посадку в аэропорту по крайней мере до 01:20 по местному времени (02:20 мск).

Прибывающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты. Вылеты перенесены на более поздний срок, некоторые отменены. Изменений в расписании самолетов в города России пока нет.

В пятницу в столичном регионе Финляндии началось повышение температуры после заморозков, прошли снегопады, к вечеру сменившиеся дождем, что при небольшом понижении температуры к ночи привело к обледенению участков дорог.