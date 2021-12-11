В Хабаровском крае темпы вакцинации с октября выросли в шесть раз

ТАСС, 11 декабря. Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае с октября выросли в шесть раз. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"С октября 2021 года темпы вакцинации в регионе увеличились в шесть раз, в день первым компонентом прививается около 3,5 тыс. человек, завершают курс вакцинации около 2 тыс.", - говорится в сообщении.

В регионе работают 140 пунктов вакцинации и 207 выездных бригад. Также для удобства горожан организована работа 21 пункта вакцинации в школах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Проект "Медицинские субботы" позволяет родителям пройти иммунизацию в выходной день. Планируется открыть такие пункты еще в нескольких социальных учреждениях.

"Делаем все для удобства жителей региона, чтобы они смогли без проблем вакцинироваться. В числе прочего, открываем и новые мобильные пункты", - цитируют в сообщении начальника управления организации медицинской помощи населению регионального министерства здравоохранения Алексея Веселова.

К вакцинации в регионе приступили 521 306 жителей, завершили курс - 456 225 человек, ревакцинацию прошли 54 204. В регионе имеется 105 560 доз вакцины, из них в Хабаровске - 45 974 дозы.