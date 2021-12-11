Посол РФ заявил, что "Спутник V" остается самой популярной вакциной от ковида в Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 декабря. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" остается самой востребованной в Венесуэле. Об этом ТАСС сообщил в пятницу посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Венесуэльские медики дают наивысшую оценку эффективности российского препарата. На сегодняшний день "Спутник V" остается если не самой массовой вакциной (в Венесуэле широко используются также китайские и кубинские препараты), то уж точно самой популярной", - сказал дипломат. В ходе применения отечественной вакцины в карибском государстве не выявлено серьезных побочных эффектов, отметил он.

Боливарианская Республика, население которой насчитывает около 28,5 млн человек, в конце 2020 года одной из первых подписала контракт на покупку 10 млн доз продукции Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Всего с 13 февраля, когда в Каракас прибыла первая партия "Спутника V", в Венесуэлу доставлено более 7,2 млн доз препарата. "Как первого, так и второго компонентов примерно в равной пропорции", - уточнил посол.

Согласно официальным прогнозам, до конца года планируется привить от коронавирусной инфекции 90% населения карибского государства. Как заявила в пятницу исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес, свыше 80% жителей уже получили прививку от ковида. Среди них президент страны Николас Мадуро, который выбрал для этого именно российский "Спутник V", поскольку считает его "лучшим и самым безопасным" в мире.

По состоянию на 9 декабря в Венесуэле зарегистрировано 436,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, на данный момент насчитывается около 7,2 тыс. активных случаев. За время пандемии от последствий заболевания в стране умерли 5 223 человека, 97% заболевших выздоровели. Больше всего инфицированных отмечено среди граждан в возрасте от 20 до 39 лет.