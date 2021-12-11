"Фобос" предупредил, что на Юге РФ и Кавказе скоро установится по-осеннему теплая погода

ТАСС, 11 декабря. Теплая для декабря погода с превышением климатической нормы температуры воздуха до шести градусов установится на Юге России и Северном Кавказе до середины следующей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России и Северном Кавказе в антициклоне в выходные дни и до середины следующей недели будет солнечно и, по зимним меркам, очень тепло. Температура воздуха сохранится существенно выше климатической нормы - примерно на пять-шесть градусов. Такая погода характерна для конца октября - начала ноября", - сказал он.

Это обусловлено обширным антициклоном, влияние которого проявляется от Белого до Черного морей, а центр располагается над Поволжьем. Антициклон на следующей неделе сместится на восток, но останется активным. Резких температурных скачков не произойдет. Небольшие дожди пойдут только со среды и четверга, они будут носить кратковременный характер, уточнил Синенков.

В Волгограде в выходные дни по ночам столбики термометров будут опускаться до пяти градусов мороза, днем до ноля-двух градусов мороза. Потепление в Волгоградской области произойдет во вторник, и до конца следующей недели при облачности в полуденные часы прогнозируется до двух градусов тепла. В Ростове-на-Дону будет заметно теплее: днем в выходные дни ожидается около трех-пяти градусов со знаком "плюс", но по ночам сохранятся заморозки.

В Краснодаре в выходные дни - 10-12 градусов, в Сочи - 15-17 градусов, Ялте - 12-14 градусов, везде солнечно. Дожди по прогнозам начнутся на Кубани с четверга, в Крыму - со вторника и среды.

Воздух в Нальчике и Грозном в выходные в дневные часы будет прогреваться до пяти-семи градусов, во Владикавказе - до шести-девяти градусов тепла.