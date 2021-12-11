Иркутские пожарные реанимировали при помощи дыхательных аппаратов двух кошек

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Иркутской области спасли при пожаре в многоквартирном доме в Ангарске двух кошек, сообщила в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС. Потерявших сознание животных реанимировали при помощи дыхательных аппаратов.

"В горящей квартире жильцов не было, однако после ликвидации пожара огнеборцы обнаружили на полу двух кошек без признаков жизни. Начальник караула Евгений Суворов решил вынести их на улицу и попробовать оказать первую помощь. <?> При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а еще через некоторое время пришли в себя", - рассказали в пресс-службе.

Еще двух кошек из горящей квартиры ранее спасли соседи. "Ольга Долобко и ее супруг живут этажом ниже. После того, как они услышали крики о помощи, выбежали в подъезд и увидели, что лестничные клетки уже в дыму. Супруг Ольги бросился в горящую квартиру и успел вытащить двух животных, хозяйка которых только что вернулась с прогулки с собакой", - отметили в МЧС. Реанимированных кошек их хозяйка отвезла в ветеринарную лечебницу, их жизни ничто не угрожает. Еще два животных временно остались у соседей, спасших их.

По данным иркутского МЧС, пожар произошел в пятницу вечером в шестом микрорайоне Ангарска в квартире на пятом этаже многоквартирного дома. Прибывшие пожарные помогли эвакуироваться жителям подъезда, где произошло возгорание.