Первые соглашения об участии учреждений в работе парка будущих поколений Якутска подписали

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Целевой фонд будущих поколений Якутии договорился с Национальной библиотекой Якутии и центром "Юные якутяне" об их участии в работе будущего парка будущих поколений в Якутске. Подписание соглашений состоялось в субботу в ходе якутского технологического фестиваля "Тымныы.NET" в Якутске.

"Сегодня мы подписали два соглашения. Одно - с Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия), второе - с республиканским центром дополнительного образования "Юные якутяне". Эти два учреждения являются основными партнерами при создании парка будущих поколений. <...> Мы начинаем работать над совместными образовательными и культурными программами с этими организациями", - сказал журналистам генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров. Он отметил, что это первые два соглашения о сотрудничестве по реализации проекта парка с учреждениями.

Как сообщил журналистам первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, Национальная библиотека станет якорным участником площадки парка, когда он будет построен. "Библиотекари Национальной библиотеки [Якутии] будут помогать организовывать площадки для открытых пространств, где можно будет обсуждать, решать какие-то проекты, получать библиотечные виды услуг", - добавил Левочкин.

"Я хотела бы, чтобы [в парке] это была платформа и площадка общения. <...> Мы проводим 130 мероприятий в год, очень надеемся, что большинство больших, красивых мероприятий будет проводиться там", - отметила директор республиканского ресурсного центра "Юные якутяне" Варвара Васильева.

Парк будущих поколений в Якутске введут в эксплуатацию в 2025 году. Объект построят на территории 2,4 га в Якутске. В здании молодежного центра для детей и молодежи будут проходить акселерационные и образовательные программы, на открытом воздухе предусмотрят спортивные площадки, зоны для организации мероприятий, скейт-парк, пешеходные зоны. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона, в частности, условия вечной мерзлоты.