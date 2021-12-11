"Ъ": опасное вождение планируют фиксировать с помощью дорожных камер

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Росстандарт и МВД готовят обновленный ГОСТ с требованиями к комплексам фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, который закрепит за ними право фиксировать опасное вождение. О подготовке нового стандарта газете " Коммерсантъ " сообщили в Росстандарте, в МВД подтвердили работы по пересмотру требований.

Новый ГОСТ, с которым ознакомилось издание, впервые предусматривает возможность фиксации в автоматическом режиме состава правонарушения, касающегося опасного вождения.

Кроме того, пишет газета, новые требования к комплексам фото- видеофиксации также подразумевают возобновление практики вынесения штрафов за превышение средней скорости, о прекращении которой сообщалось в сентябре. В стандарте планируется уточнить условия их вынесения. Речь идет об исключении возможности избежать штрафа в случае фиксации превышения скорости хотя бы одной из двух камер, то есть невозможности объехать участок, контролируемый комплексами. Кроме того, новые требования должны уточнять территориальную подсудность участка фиксации, также они коснутся неизменности скоростного режима на контролируемом участке.

Как отмечает издание, ГОСТ разрабатывается Научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ, к его разработке были привлечены сотрудники УГИБДД по Москве, а также производители дорожных камер и эксперты столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Утвердить документ планируют в первом квартале 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщал о направлении в правительство РФ на отзыв законопроекта, устанавливающего административный штраф в размере 5 тыс. рублей за агрессивное вождение.