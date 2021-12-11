Детскую филармонию откроют в Оренбурге в историческом здании XIX века

ТАСС, 11 декабря. Власти Оренбургской области планируют открыть областную детскую филармонию в историческом здании XIX века - Архиерейском доме в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в субботу на своей странице в сети Instagram.

"Я принял решение о создании в Оренбуржье областной детской филармонии. Домом для нового учреждения станет уникальное здание XIX века, объект культурного наследия - Архиерейский дом на проезде Коммунаров, 19. Здание представляет огромную культурную и историческую ценность, здесь сохранились фрески и лепнина. По архивным данным, у здания богатая история, оно было перестроено и приспособлено, но не утратило первозданной красоты", - написал Паслер.

Он уточнил, что средства на подготовку проектно-сметной документации для проведения работ в историческом здании уже предусмотрены в бюджете следующего года. В детской филармонии будут заниматься известные детские коллективы региона - хор "Новые имена", танцевальный коллектив филармонии "Зернышко" и студия народного искусства "Забава". Также власти планируют создать детский оркестр.

Паслер также рассказал о ходе ремонта здания областной филармонии. "В марте мы начали капитальный ремонт здания. Кардинально меняется главная сцена, идет ее полное техническое переоснащение, сцену расширят, установят современное звуковое и световое оборудование. Качественно изменится и зрительный зал. Новый концертный сезон начнется уже в обновленном здании", - отметил он.

Капитальный ремонт и техническое переоснащение началось благодаря национальному проекту "Культура". Работы планировали завершить до осени 2022 года.