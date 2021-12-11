Эксперты рассказали о том, как проходит четвертая волна COVID-19 в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Надвигающаяся на мир очередная волна пандемии коронавируса, вызванная омикрон-штаммом, будет не столь разрушительной для человечества, как первые три. Об этом говорится в полученном ТАСС накануне отчете исполнительного директора южноафриканской клинической группы "Неткэр" Ричарда Фридланда, подготовленном по итогам первых трех недель лечения больных с омикрон-штаммом.

"Во время первых трех волн коронавируса в 49 больниц нашей сети в ЮАР неизменно устремлялся мощный поток инфицированных, - отметил он. - Мы провели лечение 126 тыс. пациентов, из которых 55 тыс. были госпитализированы. В настоящее время в наших больницах находятся 377 больных с COVID-19, что в разы меньше предыдущих волн. При этом люди легче переносят заболевание. Более того, около 90% пациентам с COVID-19, которые госпитализированы, не требуется терапия с помощью кислорода".

По словам Фридланда, большинство инфицированных омикрон-штаммом и не подозревают, что болеют коронавирусом. "В четвертой волне люди, если они и приходят к врачу, то обычно думают, что заболели сезонным гриппом, - говорит он. - Факт наличия COVID-19 им не приходит в голову, так как течение болезни значительно отличается от того, что ранее сообщалось о коронавирусе".

"Есть три основные признака заболевания омикрон-штаммом, - рассказал Фридланд. - Это сильная головная боль, общая слабость и сильный насморк. У некоторых, правда, болит еще и горло. Мало кому требуется госпитализация и пациенты в основном лечатся дома. Однако те, кто все же попадает в больницы, проводят там в среднем 2,5 дня по сравнению с пятью при третьей волне, вызванной дельта-штаммом".

Тем самым пока не подтверждаются драматические прогнозы по поводу четвертой волны пандемии, появившиеся 25 ноября в момент публикации в ЮАР первых сообщений о генетической структуре омикрон-штамма. Согласно уже имеющимся выводам южноафриканских ученых, этот вариант коронавируса менее опасен с точки зрения тяжести заболевания COVID-19. Правда, подтверждается предположение о том, что омикрон-штамм способен быстрее распространяться, чем предыдущие варианты коронавируса.

Омикрон-штамм

Исключительно активный омикрон-штамм коронавируса изначально появился в организме человека, который был одновременно поражен острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Таково мнение значительной части местных ученых, которые занимаются исследованием этого штамма.

"Новейшие исследования свидетельствуют о том, что первый омикрон-штамм прошел в организме человека или животного несколько стадий мутации, - заявил ТАСС сотрудник Министерства здравоохранения ЮАР. - В ходе своего развития он приобрел ряд генетических сегментов ОРВИ, с которой омикрон-штамм тесно общался в организме". В целом, по словам собеседника агентства, подтверждается аксиома, согласно которой вирусы, вызывающие у человека заболевания верхних дыхательных путей, развиваются в сторону менее агрессивных форм.

Именно так сложилась судьба возбудителя гриппа, известного как "испанка". Его всемирная эпидемия пришлась на 1918-1920 годы, вызвав смерть до 100 млн человек. Однако затем вирус потерял всю свою болезнетворность. "Не исключено, что в ближайшее время коронавирус будет вести себя аналогично тому, как ведет обычный грипп, - заявил Фридланд. - Это также означает, что ежегодно мы будем делать от COVID-19 прививки, как делаем сейчас от сезонного гриппа".

Но есть и значительная потенциальная опасность недооценки омикрон-штамма, считает Фридланд. "Никто не станет утверждать, что нынешняя волна пандемии коронавируса последняя. В способности омикрон-штамма к быстрому распространению есть своя угроза. Согласно новейшим исследованиям, он в 4,2 раза более заразен, чем дельта-штамм. Но чем больше людей на земле инфицированы омикрон-штаммом, тем выше вероятность его мутации. И никто не может сказать, в какую сторону пойдет генетическое развитие омикрон-штамма при глобальном распространении, не станет ли он в разы опаснее, чем предыдущие варианты COVID-19", - заметил Фридланд.

Не допустить появления "штамма-монстра"

Для того чтобы на планете на основе варианта "омикрон" не появился новый "штамм-монстр" коронавируса, необходима массовая вакцинация населения всех стран без исключения, утверждают южноафриканские ученые. Именно в незащищенном организме COVID-19 находит для себя наиболее удобное место для генетических экспериментов. Пока, правда, появление на основе омикрон-штамм новых разновидностей коронавируса остается лишь потенциальной угрозой, но ее степень увеличивается с быстрым распространением данного варианта в различных странах.

Исследования омикрон-штамма, уже проведенные в ЮАР, свидетельствуют о том, он ведет себя в целом, как и предыдущие варианты COVID-19, заявил накануне министр здравоохранения ЮАР Джо Пааха. "Нет никакой необходимости испытывать повышенную тревогу по поводу омикрон-штамма, - подчеркнул он. - Мы ожидаем, что это вариант будет вести себя сходным с предыдущими штаммами COVID-19 образом". При этом глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация является главным инструментом защиты от омикрон-штамма.

В свою очередь генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей сообщила, что сейчас в больницы страны в связи с коронавирусом в основном поступают люди, которые не сделали прививку от COVID-19. "Омикрон-штамм обладает способностью преодолевать защиту, созданную в организме человека вакциной, - отметила она. - Однако у вакцинированных течение болезни происходит значительно легче, чем у тех, кто не имеет прививки. Очень немногие из прошедших вакцинацию попадают в больницу и быстро ее покидают".

На текущий день в ЮАР использовано 26,8 млн доз прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 15,2 млн человек или 25,6% населения страны.

Помощь ЮАР

Страны на юге Африки и особенно ЮАР, где впервые был выявлен омикрон-штамм коронавируса, выносят сейчас на себе весь груз начальной фазы четвертой волны пандемии. Однако ЮАР не остается один на один со своими нынешними проблемами: решением высшего руководства России Южно-Африканской Республике оказывается выверенная, согласованная и отвечающая экстренным потребностям страны помощь.

Пресс-служба Кремля сообщила в минувший четверг, что президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса провели телефонный разговор и договорились направить в республику группу российских медицинских специалистов, научных сотрудников, а также медоборудование.

Спустя сутки Роспотребнадзор объявил, что направил в ЮАР специалистов во главе с заместителем руководителя службы. В состав группы входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, а также центра "Вектор".

"В ЮАР также направлены мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора (СПЭБ) на базе автомобиля "Камаз", партия российских тест-систем для диагностики COVID-19 в количестве, необходимом для проведения 200 тыс. исследований", - говорится в сообщении. Доставка груза и российских специалистов Роспотребнадзора в ЮАР осуществляется силами и средствами МЧС России. "Группа российских специалистов совместно со специалистами Южно-Африканской Республики будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - отметили в ведомстве.

Согласно полученной ТАСС информации, в ночь на субботу самолет, сделав из Москвы перелет, принимал на борт в одном из регионов России необходимое оборудование и технику. В ЮАР ожидают прибытия россиян в ближайшие дни.