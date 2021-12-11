В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 288, до 9 986 967. Об этом сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%.

Новые 2 045 случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 1 833 в Московской области, 733 в Самарской области, 721 в Краснодарском крае, 719 в Красноярском крае.

В настоящее время болеют 988 652 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 446. Всего уже выздоровели 8 709 964 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 083 пациента в Московской области, 2 759 - в Санкт-Петербурге, 846 - в Омской области, 832 - в Челябинской области, 766 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 171 против 1 176 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 288 351 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) поднялась до 2,89%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 61 летальный случай в Санкт-Петербурге, 53 - в Московской области, 40 - в Воронежской области, 38 - в Красноярском крае, 35 - в Свердловской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 140 против 3 477 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 981 516 заболевших.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Число летальных исходов в Москве возросло на 86 против 89 днем ранее, до 35 210, следует из данных штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 584 пациента за сутки, за все время выздоровели 1 809 074 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 232 человека.