Коэффициент распространения ковида в России увеличился до 0,95

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся до отметки 0,95, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве он увеличился сразу на 0,1, до 1,02. Это единственный из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся, где показатель превышает единицу.

В Ростовской области и Красноярском крае индикатор равен ровно 1, в Пермском крае - 0,99, в Свердловской области - 0,97, в Воронежской - 0,93 (минимум с 11 мая), в Нижегородской - 0,91 (самое низкое значение с 29 августа). В Петербурге коэффициент составил 0,89, что стало минимумом за две недели, в Самарской области он поднялся до 0,87, в Подмосковье сократился на 0,08, до 0,82.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.