Расходы на борьбу с коронавирусом в Башкирии превысили 27 млрд рублей

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией в Башкирии за два года пандемии превысили 27 млрд рублей. Из регионального бюджета было выделено свыше 16 млрд, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в субботу на медицинском форуме.

"Всего на борьбу с пандемией коронавируса Республикой Башкортостан было выделено и потрачено на эти цели [более] 16,5 млрд рублей, это из республиканского бюджета. В 2020 году сумма составила 12,4 млрд, в 2021 - почти 4,2 млрд рублей. Но надо выразить слова благодарности федеральному центру, который нас существенно поддержал, и за два года нам была выделена финансовая поддержка в размере 11,3 млрд", - сообщил Назаров. Таким образом, общая сумма средств на борьбу с коронавирусом в республике составила почти 27, 9 млрд рублей.

Большая часть этих средств была направлена на перепрофилирование больниц под инфекционный профиль, закупку медицинского оборудования, лекарств, обеспечение учреждений кислородом и стимулирующие выплаты медикам, добавил премьер-министр.

Также с начала пандемии в регионе были построены новые инфекционные больницы в Уфе и Стерлитамаке.

Международный медицинский форум "COVID-19: новый вызов" проходит в Уфе 11 декабря. На нем при участии экспертов обсудят технологии организации инфекционной безопасности регионов, вопросы укрепления материально-технической базы инфраструктуры для оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни". Своими лучшими практиками делятся представители Белоруссии, Казахстана, Израиля, а также регионов России.